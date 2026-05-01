"Vedevo Neymar e volevo i suoi capelli, le sue scarpe": il racconto di Joao Pedro ed Estevao

Il nome di Neymar è stato accostato al Chelsea in diversi momenti della sua carriera. Sebbene non abbia mai indossato la maglia dei Blues, all'interno della rosa tre suoi connazionali brasiliani difendono l'ex Barcellona con assoluta ammirazione. Si tratta di Estevao, Joao Pedro e Andrey Santos, tutti punti fermi dell'undici titolare della squadra londinese, intervistati da "Encontros Premier League" per ESPN e Disney+.

Durante un pranzo in un ristorante brasiliano, l'intervistatore ed ex centrocampista dell'Arsenal Gilberto Silva ha ricevuto la stessa risposta unanime quando ha chiesto chi fossero i loro idoli: "Ney, non c'è storia", hanno risposto i tre all'unisono. "Senza alcun dubbio", ha aggiunto Estevao, enfant prodige prelevato dal Palmeiras per 45 milioni di euro.

Ognuno ha spiegato cosa renda speciale Neymar. A partire da Joao Pedro, attaccante del Chelsea: "I ricordi di quando ero bambino". Mentre l'attaccante 19enne ha commentato: "Tutto quello che ha fatto nel calcio, il suo modo di giocare". Ha confessato che, da piccolo, sotto la doccia cercava di replicare la famosa cresta moicana che Neymar portava ai tempi del primo Santos. E Andrey Santos: "Sono cresciuto guardandolo. È difficile da spiegare". Tutti aspettano con ansia di conoscere il verdetto di Carlo Ancelotti, che potrebbe riportare O'Ney nel Brasile e soprattutto al Mondiale.

Joao Pedro, ex Brighton, ha sintetizzato perfettamente perché Neymar sia il punto di riferimento per i brasiliani che oggi brillano in Premier League: "Certo, ci sono giocatori di altre epoche come Ronaldo o Romario, grandi idoli che hanno vinto tutto. Ma è una questione di memoria fresca: guardiamo indietro e diciamo: 'Cavolo, vedevo Neymar nel Santos, volevo i suoi capelli, volevo i suoi scarpini'. Ecco perché per la nostra generazione è lui il riferimento assoluto. Non ho ancora avuto l'opportunità di giocare con lui, ma quando accadrà, sarà un ricordo indimenticabile".