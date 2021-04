Crystal Palace, Hodgson dopo il KO contro il Chelsea: "Male la difesa, brutto primo tempo"

Il tecnico del Crystal Palace, Roy Hodgson, dopo la sconfitta subita in casa contro il Chelsea, ha dichiarato: “Sappiamo che il Chelsea è una buona squadra, lo sanno tutti, ma non possiamo permetterci di giocare come abbiamo fatto nel primo tempo. Entrambi i primi gol sono avvenuti su palloni persi vicino alla nostra porta. All'improvviso si sono ritrovati sul 2-0, dopo 10-11 minuti. Dovevamo difendere bene e giocare meglio in fase offensiva. Ma siamo andati all'intervallo sullo 0-3. Quante squadre possono recuperare un 3-0 contro il Chelsea? I miei giocatori poi hanno disputato un buon secondo tempo e hanno comunque lottato contro la loro retroguardia. Ma in generale, dovevamo difendere meglio quest’oggi.”.