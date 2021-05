Crystal Palace, Hodgson: "Il City ha cambiato molto, ma hanno una gran rosa"

Roy Hodgson, tecnico del Crystal Palace, è intervenuto al termine del match contro il Manchester City: "Non posso chiedere altro alla squadra e ai giocatori. Tutto quello che posso fare è congratularmi con il Manchester City. Hanno fatto molti cambi rispetto alla sfida col PSG, ma hanno dimostrato il valore della rosa. Tatticamente non credo di poter criticare troppo i giocatori, tutt'altro. Con squadre come il Manchester City non è mai semplice. Il mio futuro? Mancano ancora cinque partite e dobbiamo rimanere concentrati".