Crystal Palace, Hodgson: "Pareggio meritato, segnali positivi dalla squadra"

Queste le dichiarazioni di Hodgson dopo Crystal Palace-Manchester United 0-0.

Il tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson ha commentato in conferenza stampa lo 0-0 con cui i suoi hanno fermato il Manchester United: “Sono molto contento di quello che abbiamo fatto, non starò certo qui a dire che dovevamo vincere per forza o avremmo potuto fare di più. Lo 0-0 è un risultato che abbiamo pienamente meritato, stasera ho colto segnali positivi sul piano della tranquillità della squadra. Non è facile cerare occasioni contro lo United: almeno abbiamo impedito loro di essere pericolosi. Questo pareggio va celebrato, ma ora dobbiamo pensare alle prossime gare”.