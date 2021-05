Crystal Palace-Manchester City, primo match point per Guardiola: le formazioni ufficiali

Primo match point per il Manchester City. La squadra di Guardiola, ospite del Crystal Palace, deve vincere e sperare in una sconfitta domani del Manchester United in casa con il Liverpool per conquistare matematicamente la vittoria della Premier League:

Crystal Palace 4-3-3: Guaita; Ward, Kouyaté, Dann, Mitchell; Riedewald, Milivojevic, Eze; Townsend, Benteke, Zaha.

Manchester City 4-4-1-1-: Ederson; Cancelo, Laporte, Akè, Mendy: Ferran Torres, Fernandinho, Rodrigo, Sterling; Aguero; Gabriel Jesus.