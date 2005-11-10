Ufficiale Il cugino di Haaland vola in Repubblica Ceca: Jonatan Braut Brunes allo Sparta Praga

La Sparta Praga ha ufficializzato l’arrivo di Jonatan Braut Brunes. L’attaccante norvegese classe 2000 si trasferisce in Repubblica Ceca dopo le ultime stagioni da protagonista con la maglia del Raków Częstochowa, con cui ha messo a segno 30 reti nelle ultime due edizioni dell’Ekstraklasa e si è distinto anche nelle competizioni europee.

Brunes ha firmato un contratto pluriennale con il club della capitale, pronto a diventare protagonista in una nuova realtà: "Jonatan nelle ultime due stagioni ha segnato 40 gol complessivi in tutte le competizioni, confermando di essere un finalizzatore affidabile. La sua capacità di segnare in diversi modi e la sua duttilità lo rendono un attaccante utilizzabile in vari sistemi di gioco e contro avversari differenti", ha dichiarato il direttore sportivo della Sparta, Tomáš Rosický.

L’attaccante norvegese, cugino di Erling Haaland, è cresciuto nel Bryne, club con cui ha esordito tra i professionisti nel 2016 a soli 15 anni. Dopo gli inizi nel calcio norvegese, ha vestito le maglie di Lillestrøm, IK Start e Strømsgodset, dove ha vissuto una stagione di crescita importante con 14 gol e tre assist in 33 partite. Nel 2023 è arrivata la prima esperienza all’estero con il Leuven, in Belgio, prima del trasferimento in prestito al Raków nella stagione 2024/25. In Polonia, Brunes ha ritrovato continuità realizzativa, convincendo il club a trasformare il prestito in un trasferimento definitivo. Nell’ultima annata ha chiuso con 26 gol complessivi, tra cui uno alla Fiorentina in Conference League..