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Bayer Leverkusen, arriva il talento Luca Erlein dall’Hoffenheim: contratto fino al 2030

Bayer Leverkusen, arriva il talento Luca Erlein dall’Hoffenheim: contratto fino al 2030 TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 16:56Calcio estero

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Erlein dall’Hoffenheim. Il difensore classe 2006, nazionale tedesco Under-19, ha firmato un contratto con le Aspirine valido fino al 30 giugno 2030.

Terzino destro di ruolo ma in grado di ricoprire diverse posizioni all’interno del reparto arretrato, Erlein è considerato uno dei giovani difensori più interessanti del panorama tedesco. A confermare l’importanza dell’operazione è stato il direttore sportivo del Bayer, Simon Rolfes: "Luca è un difensore di grande talento, intelligente e dotato di una notevole fisicità. Siamo molto felici di aver completato questo trasferimento".

Alto 1,90 metri, Erlein è cresciuto nel settore giovanile dell’Hoffenheim, club nel quale è entrato all’età di 11 anni. Con la formazione Under 19 ha conquistato il doppio titolo campionato-coppa nella stagione 2023/24, prima di imporsi anche con la seconda squadra. Nell’ultima annata il giovane difensore ha collezionato 31 presenze in 3. Liga con l’Hoffenheim II, realizzando anche cinque assist. Il debutto tra i professionisti è arrivato nel gennaio 2025, nella vittoria per 4-3 contro l’Anderlecht.

Erlein è stato inoltre protagonista agli Europei Under 19 disputati questa estate con la Germania, competizione nella quale ha giocato tutti i minuti del torneo e conquistato la medaglia d’argento dopo la finale persa contro la Spagna. Nel nuovo spogliatoio del Leverkusen ritroverà anche i compagni di nazionale Montrell Culbreath e Francis Onyeka, quest’ultimo attualmente in prestito all’Elversberg.

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