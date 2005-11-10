Ufficiale Real Oviedo, ecco Carlos Fernandez dalla Real Sociedad: ha firmato fino al 2028

Il Real Oviedo ha ufficializzato l’accordo con la Real Sociedad per il trasferimento a titolo definitivo di Carlos Fernández. L’attaccante si lega al club asturiano fino al giugno 2028, con l’operazione che sarà completata dopo il superamento delle visite mediche di rito.

Nato a Castilleja de Guzmán, in provincia di Siviglia, il 22 maggio 1996, Fernández è cresciuto nel settore giovanile del Siviglia, club con cui ha esordito in prima squadra quando era ancora un prodotto del vivaio. Da quel momento ha costruito una lunga carriera nel calcio professionistico spagnolo, alternando esperienze in Primera e Segunda División.

Dopo la formazione a Nervión, il centravanti ha vissuto importanti parentesi in prestito al Deportivo La Coruña e al Granada. Proprio con la maglia del club andaluso ha disputato una delle sue migliori stagioni, realizzando 14 gol tra campionato e Coppa del Re e contribuendo alla storica qualificazione del Granada in Europa League. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Real Sociedad, che lo ha acquistato nel gennaio 2021. Con il club basco ha conquistato la Coppa del Re nel 2021, prima di vivere nuove esperienze in prestito al Cadice e al Mirandés. Con quest’ultima maglia ha ritrovato grande continuità, chiudendo una stagione da protagonista con 16 reti in 35 partite.