Ufficiale Maiorca, ufficiale l’arrivo di Arnau Tenas: il portiere arriva in prestito dal Villarreal

Il Maiorca ha ufficializzato l’arrivo di Arnau Tenas Ureña. Il club delle Baleari ha raggiunto un accordo con il Villarreal per il trasferimento in prestito del portiere classe 2001 fino al termine della stagione.

Nato a Vic il 30 maggio 2001, Tenas approda sull’isola dopo un’annata in cui ha raccolto 15 presenze con la maglia del Villarreal, tra Liga, Coppa del Re e UEFA Champions League. Un’esperienza importante per il giovane estremo difensore, che ha potuto confrontarsi anche con il palcoscenico europeo. Il nuovo portiere del Maiorca vanta inoltre un percorso di grande prestigio: prima del passaggio al Villarreal ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain e si è formato nel settore giovanile del Barcellona, dove ha completato gran parte della propria crescita calcistica.

"Benvenuto, Arnau!", il messaggio con cui il club isolano ha accolto il nuovo acquisto, pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia bermellona.