Da obiettivo del Milan come vice-Ibra a idea di mercato del Real: c'è la fila per Edouard

Era stato accostato alla maglia del Milan come possibile vice-Ibrahimovic, piace da mesi all'Arsenal e adesso per Odsonne Edouard sembra farsi sotto pure il Real Madrid. I blancos sono infatti alla ricerca di un attaccante e, secondo il portale spagnolo Fichajes.com, starebbero pensando proprio al talento francese di origini guianesi attualmente in forza al Celtic.

Il classe '98 in questa stagione ha segnato finora 11 gol in 23 partite, attirando l'interesse delle big di tutta Europa sia per gennaio per che la prossima estate.