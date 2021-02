Da scippo del Barça alla Roma a desaparecido in Russia: il calvario di Malcom

vedi letture

Fu pomo della discordia tra Roma a Barcellona in quella rovente estate del 2018. Giunto in Catalogna in pompa magna, da allora Malcom ha vissuto una parabola discendente che l'ha portato a vivere un vero e proprio calvario dal suo trasferimento in Russia, allo Zenit. Come evidenzia AS, tra attacchi razzisti e infortuni, l'avventura a San Pietroburgo del brasiliano è stata piuttosto infelice: sono appena trentaquattro (in due stagioni) le presenze collezionate dall'ex Bordeaux, fermo ai box dallo scorso dicembre per un infortunio ai legamenti del ginocchio.