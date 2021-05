Da Suarez un consiglio all'amico Messi: "Sarei felicissimo se restasse al Barcellona"

vedi letture

"Come amante del calcio e soprattutto come amico e persona vicina, sarei felice, felicissimo se Leo Messi restasse al Barcellona. È quello che gli consiglierei". Così, Luis Suarez ha parlato a proposito della trattativa per il rinnovo del fuoriclasse argentino con il club catalano. Lo stesso club che in estate ha deciso di sacrificare il centravanti uruguaiano, che si è vendicato vincendo la Liga con l'Atletico Madrid. "Per qullo che ha dato al club, e per quello che il Barcellona gli ha dato, dovrebbe restare", ha detto il Pistolero a Cope. Poi però ha assicurato di non conoscere le intenzioni dell'ex compagno, nonostante abbiano mangiato insieme qualche giorno fa.