Ufficiale Daan Heymans rinnova con lo Charleroi. L'ex Venezia firma fino al 2026

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Charleroi ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Daan Heymans. Il centrocampista belga, classe 1999, ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Heymans è stato protagonista in Italia: ha giocato sei mesi con la maglia del Venezia, che lo prelevò nell'estate 2021 dal Waasland-Beveren. A giugno 2022 passò in prestito allo Charleroi, che lo riscattò qualche mese più tardi. Per lui 10 partite, 1 gol e 1 assist con i lagunari.