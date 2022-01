ufficiale Venezia, Heymans ceduto allo Charleroi in prestito con doppia opzione

Si muove anche in uscita il mercato del Venezia, che ha reso nota la cessione del centrocampista Daan Heymans ai belgi dello Charleroi: "Il Venezia FC comunica di aver ceduto in prestito il centrocampista Daan Heymans al Royal Charleroi Sporting Club, squadra militante nella Pro League, la massima divisione del campionato belga. L’accordo prevede un'opzione di rinnovo del prestito anche per la stagione 2022/2023, nonché quella rendere il trasferimento definitivo al termine della stessa".