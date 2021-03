Dado Prso diventa proprietario di un club di B senegalese: "L'obiettivo è vincere la Champions"

Dado Pršo, leggenda del calcio croato, è il nuovo proprietario del Demba Diop FC, squadra della seconda divisione senegalese. Come rivela Index, l'ex attaccante sarà accompagnato in questa nuova avventura dal suo amico di vecchia data, Josip Jole Butic, compagno di squadra nelle giovanili dell'Hajduk. È stato proprio quest'ultimo a dare la notizia: "Ha comprato l'80 per cento delle azioni del club, lo Stato non permette di averne di più. Cercheremo i migliori giocatori: l'obiettivo è vincere la Champions League africana e permettere ai ragazzi di volare in Francia o in Croazia".