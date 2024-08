Ufficiale Dal Barcellona allo Stockport: l'Aston Villa cede di nuovo in prestito Louie Barry

vedi letture

Rinforzo di grande qualità e un gradito ritorno per lo Stockport, squadra della terza divisione inglese. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha annunciato di aver ingaggiato in prestito per un altro anno Louie Barry, attaccante in possesso della doppia cittadinanza inglese ed irlandese.

Barry, 21 anni, arriva dal settore giovanile dell'Aston Villa ed è stato a lungo considerato il miglior prospetto dei Villans. Cresciuto nel West Bromwich Albion, è transitato brevemente anche nel vivaio del Barcellona (da luglio 2019 a gennaio 2020) prima di trasferirsi a Birmingham. Ha giocato anche con Ipswich, Swindon Town, MK Dons e Salford, tra League One e League Two, ma il suo talento non è ancora riuscito ad emergere nel calcio che conta.