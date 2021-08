ufficiale Ipswich Town, preso il grande talento dell'Aston Villa Louie Barry

Rinforzo interessante per l'Ipswich Town, squadra della terza divisione inglese. Prelevato in prestito per un anno Louie Barry (18), attaccante in possesso della doppia cittadinanza inglese ed irlandese, arriva dal settore giovanile dell'Aston Villa.

Barry è considerato il miglior prospetto dei Villans, ed è transitato per il vivaio del Barcellona.