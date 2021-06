Dal Bayern... al Monaco: Nubel si trasferisce alla corte di Kovac in prestito per 18 mesi

Il Monaco prepara il primo botto di mercato. Secondo le informazioni riportate da RMCSport, il club monegasco sta definendo i dettagli per l'arrivo di Alexander Nübel, portiere del Bayern Monaco considerato uno dei migliori estremi difensori del calcio tedesco. Il 24enne approderà nel Principato nel fine settimana per sottoporsi alle visite mediche e sarà ceduto in prestito per 18 mesi.