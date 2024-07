Ufficiale Dal Boavista in MLS: ufficializzato il passaggio del difensore Awaziem al Cincinnati

Chidozie Awaziem sceglie MLS. Nella giornata di oggi, è stato ufficializzato il passaggio del difensore dal Boavista al Cincinnati. Ecco il comunicato: "L'FC Cincinnati ha acquisito il difensore Chidozie Awaziem (pronuncia: Chi-DOE-zee ah-wah-ZEE-um) dal Boavista FC della Primeira Liga portoghese tramite trasferimento, ha annunciato oggi il club. Gli Orange and Blue hanno ingaggiato Awaziem fino al 2025, con opzioni per il 2026 e il 2027. Awaziem si unirà al roster del club e diventerà idoneo in attesa del ricevimento del suo visto P-1.

Awaziem, 27 anni, ha collezionato quasi 300 presenze da professionista in tutta Europa da quando ha firmato con la potente squadra portoghese FC Porto nel 2015, debuttando con la prima squadra nel gennaio 2016.

Nella stagione 2023/24 con il Boavista FC, Awaziem ha collezionato 27 presenze (25 da titolare) per il suo club, nonostante abbia saltato periodi con la nazionale nigeriana per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA e la Coppa d'Africa del 2024.

Awaziem si è unito al Boavista all'età di 23 anni prima della stagione 2020/21 dall'FC Porto. È stato prestato nella stagione 2021/22 al club turco della Süper Lig Alanyaspor e nel 2022/23 alla squadra della prima lega croata Hajduk Split. Con l'Hajduk Split ha segnato cinque gol, il massimo della sua carriera, e ha aiutato il club a sollevare la Coppa di calcio croata, iniziando e giocando tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-0 senza subire gol nella finale contro lo Šibenik.

Prima di approdare al Boavista, dove ha totalizzato 59 presenze in tre stagioni, ha collezionato 15 presenze in prima squadra con l'FC Porto in tre stagioni, tra cui una partecipazione alla fase a gironi della UEFA Champions League nel dicembre 2018, subentrando come sostituto nella vittoria per 3-2 sul campo del Galatasaray.

Mentre era al Porto, è stato mandato in prestito al FC Nantes, squadra della Ligue 1 francese, nel 2017/18, nel 2019 al Çaykur Rizespor, squadra della Süper Lig turca, e più tardi quella stagione al CD Leganés, club della Liga spagnola. Ha segnato 10 gol e aggiunto sette assist nei suoi nove anni di carriera professionale.

A livello internazionale, sette delle 33 presenze di Awaziem sono arrivate nel torneo della Coppa d'Africa. Ha iniziato in sei partite nell'AFCON 2019 in Egitto, quando i nigeriani si sono piazzati al terzo posto nella competizione. Il suo unico gol internazionale è arrivato in una qualificazione per l'AFCON 2019, l'8 settembre 2018 alle Seychelles, in una vittoria per 3-0".