Dal Qatar all'Arabia: l'ex PSG Galtier è il nuovo tecnico del Neom. E ritrova Lacazette

Promosso in questa stagione nella Saudi Pro League, la massima serie saudita, il Neom SC ha annunciato l'arrivo in panchina dell'allenatore francese Christophe Galtier, che ha recentemente lasciato l'Al-Duhail in Qatar. Il Neom ha già completato l'ingaggio di Alexandre Lacazette, del centrocampista ivoriano Amadou Kone e dell'ex difensore dell'Al Fayha Faris Abdi.

Prima del Qatar, Galtier aveva allenato esclusivamente in Francia, iniziando con un periodo di otto anni al Saint-Etienne, durante il quale aveva salvato il club dall'orlo della retrocessione, portandolo stabilmente tra le prime 10 della Ligue 1.

Il Saint-Etienne è diventato un punto fermo anche nel calcio europeo: nel 2013 ha vinto la Coupe de la Ligue, il suo primo trofeo importante in 32 anni.

Galtier è stato poi nominato allenatore del Lille nel dicembre 2017, guidando il club alla qualificazione alla UEFA Champions League nella sua prima stagione completa. Nella stagione 2020-21, il Lille ha conquistato il titolo di Ligue 1 per la prima volta in un decennio, e Galtier è stato poi nominato allenatore della stagione per la terza volta.

Si è dimesso subito dopo il successo in campionato per allenare il Nizza, prima di sostituire Mauricio Pochettino al PSG nel luglio 2022. Lì, Galtier ha vinto un altro trofeo della Ligue 1 prima di passare all'Al Duhail nell'ottobre 2023.