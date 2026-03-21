Dalic: "È importante che Sucic giochi, ci speravo. Sto pensando di tornare al 3-5-2"

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalić, sta pensando a un possibile cambio di modulo in vista delle amichevoli contro Colombia e Brasile. L’ipotesi che prende sempre più quota è il ritorno al 3-5-2, soluzione già sperimentata in passato ma poi accantonata.

Le due sfide negli Stati Uniti rappresentano un banco di prova importante per i "Vatreni", non solo per il valore degli avversari ma anche per capire quale assetto tattico adottare in vista del Mondiale. Dalić ha ammesso di avere qualche problema di organico, soprattutto sulla fascia sinistra: "Abbiamo due partite difficili, due grandi test. Abbiamo qualche problema, in particolare a sinistra. Spero che Joško sia a posto, ma sto valutando anche altre soluzioni per non spremere troppo Stanišić in quel ruolo".

Nonostante in passato avesse escluso il sistema con tre difensori, il CT ora apre a un ripensamento: "Avevo detto che avrei abbandonato la difesa a cinque, ma sto riflettendo perché abbiamo giocatori adatti a questo modulo. Così possiamo sfruttare meglio Perišić e altri profili offensivi sugli esterni". Tra i nomi che potrebbero beneficiare del cambio c’è Luka Vušković, giovane difensore sempre più in crescita.

Le amichevoli: "Due partite davvero difficili. La Colombia ha molti giocatori veloci ed è un grande test. Sono due partite molto impegnative, ma ci daranno risposte concrete sul nostro stato di forma, soprattutto la prima. Cercherò di far giocare tutti i giocatori. Il Brasile è il grande favorito del Mondiale, sarà un vero test per noi".

La crescita di Sucic: "Sta giocando di più all'Inter. Ora la situazione è come volevo, è importante che i giocatori giochino per noi. Non possiamo dimenticare nemmeno Modric, con lui il centrocampo sarà sicuramente di alta qualità e di buon livello".