Croazia, Dalic: "Certamente non mi aspettavo l'Italia ai playoff. Ora sarà difficile"

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per commentare il successo per 3-2 contro il Montenegro nell'ultimo turno delle gare di qualificazione ai Mondiali: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, è stata una partita molto dura. Dopo essere riusciti a rimontare, abbiamo mostrato carattere e mentalità, ma anche commesso tanti errori. Dobbiamo essere felici per aver fatto la miglior qualificazione della nostra storia, ci siamo guadagnati il Mondiale e dobbiamo cercare di rifare la storia".

Che cosa sta succedendo all'Italia?

"Non lo so, è davvero strano che l'Italia non si qualifichi per i Mondiali per due volte di fila e poi vinca l'Europeo. Anche ora dovranno giocare i playoff e sarà difficile, non so cosa succede a un Paese con tanti milioni di persone e un alto livello di calcio che non riesce a superare la fase a gironi, ma certamente non me lo aspettavo. Ricordo quello che è successo all'Europeo, vi auguro il meglio e spero di vedere gli Azzurri ai Mondiali dopo due assenze di fila".