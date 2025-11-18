Croazia, Dalic plaude i suoi ragazzi: "Complimenti per la grande partita e la vittoria"

Successo importante per la Croazia. La Nazionale di Zlatko Dalic ha superato 3-2 il Montenegro confermandosi al primo posto del Gruppo L e staccando quindi il pass per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Al termine della gara, il ct ha commentato: "Faccio i complimenti ai ragazzi per la grande partita e la vittoria - ha esordito - ma anche al Montenegro, che ha iniziato in modo aggressivo, e noi gli abbiamo concesso due gol con due errori, e poi è stato difficile recuperare. Non abbiamo giocato male, ma abbiamo commesso molti errori, soprattutto da parte dei difensori nel primo tempo, ma penso che i tifosi possano essere soddisfatti. Entrambe le squadre hanno mostrato una partita corretta.

Ci aspettavamo una maggiore resistenza dal Montenegro rispetto al Maksimir, con un nuovo allenatore e una visione diversa, con giocatori più giovani che volevano mettersi alla prova contro di noi. Per quanto posso vedere, il nuovo allenatore sta facendo un ottimo lavoro, hanno modelli di gioco e giocano bene.

Hanno due o tre giocatori di alto livello, che possono creare molti problemi, cosa che hanno fatto e noi dovevamo salvare almeno un punto. Alla fine, dobbiamo essere felicissimi perché abbiamo dimostrato carattere e qualità".