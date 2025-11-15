Croazia ai Mondiali, Dalic: "Congratulazioni a tutti, ora concentriamoci sul Montenegro"

Grazie al successo per 3-1 contro le Isole Faroe, la Croazia ha centrato matematicamente la qualificazione ai Mondiali del 2026. A fine partita, il ct Zlatko Dalic ha parlato così a Uefa.com: "Congratulazioni ai ragazzi per la qualificazione, a tutta la federazione e a tutti coloro che hanno partecipato. E grazie ai tifosi: c'era una bellissima atmosfera e una vera festa. Il primo tempo non è stato buono; eravamo tesi, abbiamo perso troppi palloni e preso decisioni sbagliate. L'avversario è stato molto insidioso. È la prima volta da molto tempo che perdono con due gol di scarto. Congratulazioni ancora una volta a tutti: ora concentriamoci sul Montenegro".

"Non importa cosa abbiamo fatto finora - prosegue il ct -, abbiamo sempre giocato con una difesa a quattro. Oggi abbiamo provato qualcosa di diverso, ma costruire il gioco con tre difensori richiede tempo, e noi non ne abbiamo. Non ci proverò più. So cosa mi ha portato ai Mondiali in passato; giocare con quattro mi ha reso l'allenatore che sono. Ora ci concentriamo sulla preparazione per i Mondiali".