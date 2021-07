Dall'Inghilterra: Bale si ritirerà al termine della stagione. Ma non dalla nazionale gallese

Secondo quanto riferito dal Mirror l’attaccante Gareth Bale sarebbe intenzionato a ritirarsi dal calcio giocato la prossima estate, quando scadrà il suo contratto con il Real Madrid, ma non dalla Nazionale gallese. Il classe ‘89 infatti vorrebbe partecipare al Mondiale in programma in Qatar nell’inverno del prossimo anno e potrebbe, in caso di qualificazione dei britannici, partecipare al torneo da svincolato.