Ufficiale Dalla Champions League alla quarta serie: a 34 anni Guerrero riparte dal Langreo

Ha giocato con Olympiacos, Nottingham Forest, Rayo Vallecano e Anorthosis, collezionando quasi 400 partite - tra cui sei in Champions League - e mettendo a segno 91 reti. La carriera di Miguel Ángel Guerrero Martín non si ferma: il 34enne attaccante spagnolo, svincolato dallo scorso luglio dopo la fine del'esperienza cipriota, giocherà in quarta serie con il Langreo.

Questo il comunicato: "L'Unión Popular de Langreo ha raggiunto un accordo con Miguel Ángel Guerrero per il suo inserimento nel club. L'attaccante della Mancia ha segnato trenta gol e giocato più di 200 partite nella Prima e Seconda Divisione, in club come Real Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Leganés e Ibiza, e vanta esperienza in competizioni europee come la Champions League e l'Europa League. Guerrero si allenava con l'Unión dall'inizio della stagione, dopo aver terminato il suo contratto con la squadra cipriota dell'Anorthosis. Ora è entrato a far parte della squadra del Langreo, con la quale è impegnato fino alla fine della stagione.

Miguel Ángel Guerrero Martín è un attaccante trentaquattrenne originario di Toledo, che è cresciuto nei settori giovanili del Real Madrid, nel Getafe e nel Rayo Vallecano. Entrò a far parte della squadra riserve dell'Albacete, con la quale esordì in Seconda Divisione nella stagione 2009/2010. Nell'estate del 2011 sbarca nelle Asturie per giocare nel Real Sporting de Gijón “B”. Dopo due stagioni nella squadra riserve biancorossa, le sue buone prestazioni gli hanno permesso di fare il salto in prima squadra. Si affermò nel calcio professionistico con la squadra del Gijón, giocando tre stagioni in Seconda Divisione e una in Prima Divisione. Nel 2016 è rimasto nella massima serie del calcio spagnolo con il Leganés, dove ha trascorso due stagioni. Da lì è passato all'Olympiacos, con il quale ha vinto la Coppa di Grecia nel 2020, nella sua seconda stagione. In quel mercato invernale tornò in prestito al Leganés e alla fine della stagione firmò per il Nottingham Forest, nella seconda divisione inglese. In inverno tornò nuovamente in Spagna, al Rayo Vallecano, con il quale venne promosso in Prima Divisione. La stagione successiva rimase in Seconda Divisione nelle fila dell'Ibiza. Ha trascorso le ultime tre stagioni all'estero: una nel club greco OFI e due nel club cipriota Anorthosis. All'inizio della stagione ha iniziato ad allenarsi con l'Unión Popular de Langreo, con cui è impegnato fino alla fine della stagione.

L'Unión Popular de Langreo ha ingaggiato un attaccante esperto con 117 partite in Seconda Divisione e 89 in Prima Divisione".