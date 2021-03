Bari, l'ex Guerrero: "Sarebbe un sogno rivedere il trenino dopo un gol decisivo nei playoff"

L’ex attaccante del Bari Miguel Ángel Guerrero in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato del ritorno dell’esultanza del trenino riportata in auge da Cianci e che evoca bellissimi ricordi a tutti i tifosi biancorossi: “Bari è la mia seconda casa, c’è un rapporto meraviglioso con la piazza e quasi tutti i miei followers su Instagram sono baresi. Mi manca tutto della città, compreso il vostro pesce. - continua Guerrero parlando dei play off – Il trenino? è un’esultanza che aiuta a consolidare il gruppo e rafforzare l’amicizia tra chi scende in campo. Sarebbe un sogno vederla di nuovo dopo un gol decisivo ne play off”.