Dalla Francia: Skriniar, nessun accordo con il Galatasaray. Ha offerte anche dalla Premier

Il nome di Milan Skriniar sarà uno dei più chiacchierati di questa finestra di mercato invernale. Il difensore classe '95 è ai ferri corti con il Paris Saint-Germain da mesi ormai, estromesso in via definitiva dai piani tecnici di Luis Enrique e nulla lo trattiene all'ombra della Tour Eiffel ormai. Per questo si sta guardando con insistenza intorno per trovare una nuova sistemazione e nelle ultime ore si è fatta strada con forza l'ipotesi Galatasaray.

Il difensore slovacco è particolarmente seguito dal club turco, ma riguardo le voci circolate nella giornata di ieri circa l'accordo di massima trovato dalle parti, L'Equipe ha voluto fare delle importanti precisazioni. Infatti, come si legge sul quotidiano francese, l'ex Inter sta effettivamente trattando con la squadra di Mauro Icardi, ma al momento non è ancora stato raggiunta un'intesa e tanto meno stretto un accordo. Skriniar ha ricevuto altre offerte, soprattutto dalla Premier League. Una cosa è certa: il 29enne chiarirà le idee sul proprio futuro prima che il PSG torni ad allenarsi il 2 gennaio 2025.

L'indiscrezione dalla Turchia

Secondo il giornale turco Fotomac, Skriniar avrebbe già trovato un accordo contrattuale con il Galatasaray per un trasferimento a gennaio e l'affare sarebbe ai dettagli. A quasi 30 anni, Skriniar, arrivato a parametro zero in Francia nel 2023, non è mai riuscito a imporsi stabilmente nel PSG. Dopo 18 mesi di alti e bassi, il suo addio sembra ormai vicino, con la prospettiva di un trasferimento a Istanbul.