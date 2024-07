Ufficiale Daniel Fuzato resta in Spagna: l'ex portiere della Roma firma un biennale con l'Eibar

Nuova esperienza per Daniel Cerântula Fuzato. Il portiere brasiliano, portato in Europa dalla Roma nel 2018 (i giallorossi lo prelevarono dal Palmeiras), lascia Ibiza ma resta in Spagna: è un nuovo giocatore dell'Eibar, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Fuzato, 27 anni, ha giocato in prestito nel Getafe nella scorsa stagione ma non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra: solo 3 presenze, con tre reti subite e un clean-sheet.