Ufficiale De Zerbi accontentato: ecco il nuovo bomber, Wahi firma con il Marsiglia per 5 anni

Roberto De Zerbi ha il suo nuovo centravanti fiammante. L'Olympique Marsiglia pochi istanti fa ha diramato l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Elye Wahi come nuovo giocatore dei Phocéens. L'attaccante francese classe 2003 ha lasciato il Lens per firmare un contratto quinquennale, fino al 2029. Affare sigillato per una cifra, bonus inclusi, attorno ai 30 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale. "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio di Elye Wahi dall'RC Lens. L'attaccante 21enne ha firmato per il club dopo aver superato le visite mediche.

Formatosi nel sud della Francia con il Montpellier HSC, Elye Wahi ha fatto il suo debutto da professionista con il club di origine nel dicembre 2020 all'età di 17 anni. Poche settimane dopo ha segnato il suo primo gol da professionista, diventando il secondo marcatore più giovane nella storia del club. Con Les Héraultais, l'attaccante francese ha messo in mostra le sue doti di velocità, percussione e rifinitura, che gli hanno fatto guadagnare rapidamente un posto da titolare in prima squadra e gli hanno aperto le porte della nazionale francese U-21 dopo aver giocato nelle varie squadre giovanili dei Les Bleus.

Nella stagione 2022/2023, Elye Wahi si è affermato come giocatore di punta dell'MHSC e come una delle rivelazioni del campionato, segnando 19 volte in Ligue 1 e figurando tra i candidati dell'UNFP al titolo di Miglior Espoir. Dopo aver battuto tutti i record di precocità, segnando 32 volte e fornendo 9 assist in 92 presenze per il club della famiglia Nicollin, l'attaccante roteante ha firmato per il Racing Club de Lens nell'estate del 2023.

Sotto i colori del Sang et Or, il giovane centravanti ha continuato a essere decisivo e ha scoperto il massimo livello europeo con la Champions League, segnando anche il suo primo gol sul palcoscenico europeo contro i Gunners dell'Arsenal nella calda atmosfera dello Stade Bollaert. L'uomo il cui idolo d'infanzia era nientemeno che Didier Drogba scoprirà l'Orange Vélodrome nella stagione 2024/2025.

Benvenuto all'OM, Elye!", la chiosa.