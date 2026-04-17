De Zerbi: "Futuro al Tottenham? Dipende dal rapporto con i dirigenti, non dalla categoria"

In un'intervista rilasciata a Sky Sport in Inghilterra il tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha rassicurato i tifosi degli Spurs riguardo al proprio futuro, ribadendo quanto già spietato nella prima intervista rilasciata dopo la firma con il suo nuovo club. Ovvero che il proprio futuro nel club non dipenderà dalla categoria, dunque non sarà messo in discussione da un'eventuale retrocessione.

Alla domanda se resterà al Tottenham la prossima stagione a prescindere da tutto, De Zerbi ha risposto: "Il problema non è la categoria. Il problema è mantenere un buon rapporto con la dirigenza e condividere le stesse idee sul progetto", le sue parole. Sollecitato a chiarire se per lui sia fondamentale essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda e che non ci siano divisioni interne al Tottenham, De Zerbi ha aggiunto: "Sì. Che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda".

Poi ha spiegato: "Non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per capire i problemi che abbiamo in questa stagione. Dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita. Trasferire fiducia. Posso portare la mia filosofia calcistica. Ma anche lavorare per creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori. In questo momento del calcio, le qualità dei giocatori sono importanti, ma lo sono anche lo spirito e il rapporto tra i giocatori. In questa situazione dobbiamo sentire la responsabilità di tutti. E non possiamo piangere. Dobbiamo impegnarci per uscire da questa situazione".