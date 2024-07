Ufficiale "Decisione difficile", Shoretire cresciuto allo United, ma rifiuta il rinnovo: va al Paok

Shola Shoretire lascia il Manchester United e vola al Paok Salonicco in Grecia. E lo fa a parametro zero: lo scorso 30 giugno il contratto è scaduto e, nonostante in Inghilterra riferiscano che i Red Devils fossero pronti ad offrirgli un prolungamento, ha deciso di non proseguire ad Old Trafford.

Ecco quanto spiega lui su instagram: "Mi sono unito al Manchester United da bambino di 11 anni con il sogno di giocare un giorno in prima squadra. Mi sento estremamente orgoglioso di poter dire di aver realizzato quel sogno. Per renderlo ancora più speciale, mi è stata data la possibilità di rappresentare questo club nella premier league e in Europa. Sarò sempre grato ai tanti giocatori, membri dello staff e tifosi che hanno avuto un ruolo enorme nel mio percorso fino a questo punto. Dal primo giorno che sono arrivato al campo di allenamento della scogliera mi sono sentito a casa e parte della famiglia MUFC. È stata una decisione difficile per me andarmene da qualche parte che è stato tutto quello che conosco da metà della mia vita ma credo che questo sia il passo giusto per me".