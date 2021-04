Un talento al giorno, Shola Shoretire: il Manchester United sforna solo gioielli

Il vivaio del Manchester United non smette di sfornare talenti pazzeschi: l'ultimo ad esordire è stato Shola Shoretire, un ala dalla classe immensa, capace di creare il pericolo grazie alle sue qualità tecniche ma anche di andare a rifinire l'azione in prima persona. Nonostante la fisicità sia abbastanza diversa, il classe 2004 ha qualcosa del primo Cristiano Ronaldo, quello che arrivò appena maggiorenne ad Old Trafford per essere plasmato alla perfezioen da Alex Ferguson. Un talento moderno e allo stesso tempo "antico", di quelli che è davvero raro trovare in una generazione. Non a caso, Solskjaer lo ha già fatto esordire dopo pochi allenamenti con la Prima Squadra.

Nome: Shola Shoretire

Data di nascita: 2 febbraio 2004

Nazionalità: inglese

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Manchester United

Assomiglia a: Memphis Depay