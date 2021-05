Depay cerca casa a Barcellona. Un nuovo indizio che porta l'olandese a vestire il blaugrana

vedi letture

Memphis Depay cerca casa a Barcellona, lo riporta Mundo Deportivo che dà ulteriori indizi su un trasferimento che è in standby da un anno. L'olandese è in scadenza di contratto col Lione ed è già chiara la volontà di non rinnovare col club francese. Con la conferma probabile di Ronald Koeman la destinazione catalana per l'attaccante è sempre più probabile, nonostante in questi mesi si siano interessati diversi club europei, alcuni dei quali italiani.