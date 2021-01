Depay sogna in grande: "Io e Aouar vogliamo giocare in uno dei 3 club più forti al mondo"

"Io e Aouar vogliamo giocare in uno dei tre club più forti del mondo". Parole e musica di Memphis Depay, che ha parlato del suo futuro e di quello del suo compagno di squadra ai microfoni di Canal +: "Sappiamo di essere già in una grande società, ma vogliamo giocare in un club ancora più grande. Houssem diventerà 10 volte più forte, e per me sarà lo stesso. Prima vorrei vincere la Ligue 1: significherebbe tutto per me". L'olandese è nel mirino del Barcellona, che ha fiutato l'affare a costo zero, mentre il centrocampista piace all'Arsenal e alla Juventus.