Deschamps spiega: "Nessun problema con Benzema, ma io devo gestire un gruppo"

Dal ritiro della Francia, Didier Deschamps ha parlato del colloquio avuto con Karim Benzema, decisivo per il ritorno dell'attaccante del Real Madrid in Nazionale: "Karim ha detto quello che sentiva, io ho fatto lo stesso. Non voglio fornire altri dettagli, anche se capisco il vostro desiderio di saperne di più. Non so se vi arriverà qualcosa da lui, se vuole è libero di farlo. Il fatto che io abbia preso questo decisione e che lui sia qui, vuol dire che tutto è andato bene. Ognuno di noi ha fatto la sua parte: io ho deciso ovviamente, ma è anche merito suo. Non si tratta di un problema tra me e lui, ho un gruppo che devo gestire".