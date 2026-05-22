Ufficiale Disastro Molenbeek: Textor affonda il club belga, l'anno prossimo giocherà tra i dilettanti

Il Molenbeek giocherà ufficialmente in D3 belga, ossia il primo livello dilettantistico, nella prossima stagione. Retrocesso sul campo in questa categoria a causa della regola dei quarti delle squadre U23 in Challenger Pro League (la Serie B belga), che imponeva la presenza di almeno quattro formazioni Under 23 in quella divisione, il RWDM aveva visto l'Autorità belga per la Concorrenza sospendere tale norma.

Il club aveva quindi mantenuto la possibilità di restare in D2, a patto di presentare le necessarie garanzie finanziarie. Peccato che i gravi problemi economici derivanti dalla proprietà del gruppo Eagle Football Holdings di John Textor abbiano impedito la licenza professionistica al club rosso, nero e bianco. A tutti gli effetti dunque retrocesso in D3 in data odierna.

"Da diverse settimane, la dirigenza e tutte le parti coinvolte hanno fatto tutto il possibile per finalizzare una cessione che soddisfacesse i requisiti della procedura di licenza", si legge dal comunicato ufficiale del club belga. "Le trattative con diversi investitori sono state portate avanti fino alle ultime ore. Purtroppo, la complessità del dossier e le scadenze imposte non hanno permesso di concludere gli accordi in tempo".

Quantomeno il Molenbeek ha ottenuto la licenza per disputare la D3 belga. Questo consentirà al club di ripartire dal campionato dilettantistico nella prossima stagione, evitando così la cancellazione dal calcio e la scomparsa definitiva: "Il club è ancora vivo, ancora in piedi. La battaglia continua. Il RWDM comunicherà ulteriori aggiornamenti non appena le prossime fasi della sua cessione e della sua ristrutturazione saranno state formalmente stabilite".