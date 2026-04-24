Ufficiale Textor sempre più nei guai: il Tribunale lo rimuove dalla carica di presidente del Botafogo

Scossone ai vertici del Botafogo: John Textor non è più il presidente del club. La decisione arriva dal tribunale arbitrale della Fondazione Getúlio Vargas, che ha disposto l’allontanamento immediato del dirigente dalla guida della società. Nel provvedimento si legge: “Il Tribunale Arbitrale, agendo a titolo puramente precauzionale, ordina la rimozione automatica e immediata del signor John Charles Textor dall’amministrazione di SAF Botafogo”. Una misura che sarà rivalutata dopo la pubblicazione di un rapporto atteso per il 29 aprile 2026.

Alla base della decisione ci sono le criticità legate all’Eagle Football Group e la richiesta di risarcimento avanzata dallo stesso Botafogo. Secondo la Camera Arbitrale, alcune scelte di Textor avrebbero potuto “causare danni irreparabili agli azionisti e all’intera comunità dei tifosi”. In attesa di sviluppi, la guida del club viene affidata temporaneamente a Durcesio Mello, ex presidente e figura di fiducia dello stesso Textor, come riportato da CNN.

Per l’imprenditore americano si tratta dell’ennesimo colpo, a pochi mesi da una situazione simile vissuta all’Olympique Lione. Il futuro della sua gestione nel calcio resta ora più incerto che mai.