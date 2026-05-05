Clamoroso in Belgio, RWDM retrocesso da 13° per colpa del regolamento salva-U23

Situazione paradossale nella seconda divisione belga, dove l'RWDM Bruxelles è retrocesso pur classificandosi ben distante dalla zona retrocessione. Come è potuto accadere? Tutto regolare, incredibilmente. Questo perché la Challenger Pro League, l'equivalente della nostra Serie B, accoglie diverse squadre U23. Le quali per regolamento non possono retrocedere (e nemmeno salire) a meno che dalla terza divisione non salga un'altra squadra U23, scenario che però non si è verificato.

QUINTULTIMO A +10 SULLA ZONA RETROCESSIONE. MA NON È BASTATO

Su 17 partecipanti e due retrocessioni, a scendere è stato lo Charleroi arrivato ultimo e l'RDWM arrivato 13°. Questo perché tra il 14° e il 16° posto si sono piazzate le squadre U23 di Anderlecht, Genk e Brugge. Una vera e propria beffa per l'RDWM arrivato 10 punti sopra il penultimo posto. Che potevano essere 13, se la Federazione non avesse inflitto alla squadra 3 punti di penalità.

FONDATO NEL 2015, SIMBOLO DELLA MULTIPROPRIETÀ

L'RDWM, acronimo di Racing White Daring Molenbeek Brussels, è un club fodato nel 2015 e che pur essendo giovanissimo è rtoiscito anche a partecipare alla Pro League (stagione 2023/24). Il club è di proprietà di John Textor, già azionista di maggioranza di Lione e Botafogo.