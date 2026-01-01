"Domanda senza senso. Abbiamo finito?": Tottenham, Tudor esplode contro un giornalista

Igor Tudor è stato protagonista di un'intervista ai limiti del nervosismo ai microfoni di Sky Sports UK dopo il pareggio (1-1) del Tottenham contro il Liverpool. Il gol del pari di Richarlison al 90° minuto ha regalato al tecnico croato sempre più in bilico una boccata d'ossigeno, uscendo incolume da Anfield e guadagnando ancora tempo importante in panchina.

Tutto è cominciato dalla domanda se ritenesse di aver dato prova di speranza e dimostrato che il Tottenham non avesse bisogno di un nuovo allenatore: "Dico sempre quello che penso", la replica seccata di Tudor. Incalzato nuovamente sulla necessità di porre queste domande e ottenere risposte, Tudor è esploso: "Questa non è una domanda da fare a me. Io sono l'allenatore. Mi dovete chiedere dei giocatori e di come giochiamo", ha precisato l'ex tecnico della Juventus. "Questa domanda che ai giornalisti piace tanto fare è una domanda senza senso. Quando chiedete a un allenatore della sua posizione, non avete alcun senso della realtà".

Insomma, animi accesi e Tudor non si è placato: "Tutti gli allenatori dicono le stesse cose, ma voi insistete sempre sul fatto che il tecnico debba rispondere a qualcosa solo perché è obbligato a presentarsi a questa conferenza stampa. Altrimenti se ne starebbe volentieri a casa, ma voi insistete quasi sempre con le stesse domande!". Dopodiché ha risposto sul fatto di poter garantire la salvezza per gli Spurs, ritrovandosi sempre a ridosso della zona calda (+1): "Cosa dovrei rispondere? Se 'garantisco speranza'? Ma che tipo di domanda è? Cosa dovrei dirti adesso? Dico quello che dico ai miei giocatori, ovviamente. Abbiamo finito o no?", ha risposto in modo tranchant il croato di 47 anni. "Okay, grazie", l'uscita di scena finale.