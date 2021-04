Domani Chelsea-Porto, Chilwell: "Siamo a metà dell'opera. Porto formazione dal grande orgoglio"

Oltre Thomas Tuchel nella conferenza stampa della vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Chelsea e Porto ha preso la parola Ben Chilwell. “Sicuramente non è ancora finita - ha spiegato il terzino -. Non andremo domani a Siviglia solo per compiacerci di quanto fatto all’andata che è solo metà del lavoro. Per questo motivo sarà molto importante entrare in campo con la medesima mentalità della scorsa settimana. Giovedì siamo entrati in campo consapevoli che sarebbe stato un match fisico e siamo riusciti a portare a casa un risultato che difficilmente avremmo potuto immaginare migliore. Speriamo domani sia lo stesso. Il Porto è una squadra forte, con giocatori tecnicamente molto dotati. In più hanno un grande orgoglio perché in palio c’è una semifinale di Champions League”.