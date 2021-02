Domani Derby della Ruhr, Terzic: "Per il Dortmund niente è meglio che battere lo Schalke 04"

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato così in conferenza stampa il sentitissimo match in programma domani con lo Schalke 04: "È la partita più emozionante che ci possa essere. Lo sanno tutti: il derby deve essere vinto! Non c'è niente di meglio nella vita di un tifoso del Borussia Dortmund che battere lo Schalke 04 in questa partita. Ho visto la squadra carica, l'umore è buono e siamo pronti per fare una grande prestazione", le dichiarazioni del tecnico dei gialloneri sul cosiddetto 'Derby della Ruhr'.