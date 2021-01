Domani il derby di Manchester, Solskjaer: "Delusi per la squalifica di Cavani. Unico assente"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Carabao Cup, che vedrà i Red Devils opposti al Manchester City. Non ci sarà Edinson Cavani, che sconterà la seconda giornata (su tre) di squalifica comminata dalla FA per aver scritto "negrito" su Instagram, rispondendo a un amico. Verso il ritorno invece Victor Lindelof. "Siamo delusi per non avere con noi Edinson. Sarà con ogni probabulità l'unico non disponibile, oltre al lungodegente phil Jones". Sulla partita: "Siamo fiduciosi, arriviamo all'incontro in buona forma perciò non abbiamo scuse".