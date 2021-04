Domani PSG-Bayern, Kimpembe: "In campo per vincere di nuovo. Sento grande fiducia dal club"

Assieme a Mauricio Pochettino nella conferenza stampa della vigilia di PSG-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League, si è presentato anche il difensore dei francesi Presnel Kimpembe: "Come ho sempre detto: nessuna partita è uguale - ha spiegato -. Quando scendiamo in campo, è per vincere. Vogliamo la vittoria. Abbiamo preparato bene la partita, speriamo che dia i suoi frutti. Comunque la squadra è pronta e fiduciosa. Giocheremo con le nostre armi, sappiamo cosa dovremo giocare insieme per vincere ".

Kimpembe ha poi commentato il suo impiego al posto dell’infortunato Marquinhos: "Sono un professionista e mi piacciono le responsabilità. Sento molta fiducia da parte del club e dell'allenatore. Cerco di portare la mia energia positiva alla squadra".