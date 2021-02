Domani Siviglia-Bor. Dortmund, Delaney assente: resta in Germania per la nascita del figlio

Il Borussia Dortmund è partito stamattina verso Siviglia senza Thomas Delaney. Il centrocampista danese, infatti, è rimasto in Germania per assistere la moglie, in attesa del loro primo figlio. Mister Terzic, riporta Sky Sport Germania, dovrà rinunciare a Burki (in porta andrà ancora Hitz), oltre a Zagadou e Thorgan Hazard. Thomas Meunier invece sarà regolarmente a disposizione.