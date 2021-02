Domani United-Chelsea, Solskjaer: "Non vedo l'ora, noi bravi a rialzarci dopo le delusioni"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, introduce in conferenza stampa la sfida di domani contro il Chelsea, importante per la lotta alla zona Champions League: "Se sei in una serie, che sia positiva o negativa, gli effetti sulla classifica sono evidenti. Per noi è stato difficile rialzarci dopo un paio di delusioni, ma ci siamo riusciti. Il periodo è sicuramente di quelli importanti, ma la mentalità del nostro gruppo è buona. Non vedo l'ora di giocare la partita con il Chelsea, sappiamo che da quando Tuchel si è insediato ha cambiato un po' la squadra. Sarà una grande sfida per noi".