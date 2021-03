Domani Y. Boys-Ajax, ten Hag; "Dalla sconfitta dell'andata potrebbero aver capito come batterci"

Dopo la vittoria all’Amsterdam Arena la scorsa settimana per 3-0 l’Ajax domani cercherà di completare l’opera contro lo Young Boys per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Di questo ha parlato il tecnico dei lancieri Erik ten Hag nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo giocato molto bene la scorsa settimana ha commentato l’allenatore - e non abbiamo dato loro una possibilità. Ma l'avversario potrebbe anche aver imparato da quel match e trovare altre soluzioni tanto da cambiare il loro modo di giocare. Quindi dovremo proporre un livello ancora più alto di gioco per vincere di nuovo”.

Spazio poi alle informazioni sulla formazione che andrà in campo a Berna: “Noussair Mazraoui e Jurrien Timber non ci saranno. Su Blind non posso dire molto: tanto dipenderà dalle prossime ore”.