Donnarumma al PSG allontana Navas? Il costaricano sibillino cita Oscar Wilde

vedi letture

L’arrivo di Gianluigi Donnarumma, sempre più vicino al Paris Saint-Germain, spinge via Keylor Navas? Difficile, considerato che il costaricano è un idolo di tifosi e anche fresco di rinnova. Tuttavia, attraverso le Instagram stories l’attuale portiere del PSG ha mandato un messaggio sibillino, citando un aforisma di Oscar Wilde: “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza”. Non è mancato chi lo ha visto come un indizio sul possibile addio al PSG.