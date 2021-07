Donnarumma convince (quasi) tutti: per il 61% dei tifosi del PSG sarà lui il titolare

Lo straordinario Europeo disputato da Gianluigi Donnarumma ha tolto più di qualche dubbio dalla testa dei tifosi del Paris Saint-Germain. Adesso, come in realtà era logico attendersi già qualche settimana fa, la stragrande maggioranza degli appassionati è convinta che il numero uno azzurro sarà il titolare del club parigino. In un sondaggio promosso da L'Equipe, a cui hanno partecipato finora circa 25.000 utenti, Donnarumma raccoglie il 61% delle preferenze, mentre Keylor Navas si ferma al 32.