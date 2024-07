Ufficiale Dopo 9 anni Savic dice addio all'Atletico Madrid e riparte dal Trabzonspor

Nel 2015 l'Atletico Madrid lo acquistò dalla Fiorentina (in Italia aveva trascorsi tre stagioni ed era definitivamente esploso) e nella capitale spagnola ha vissuto ben 9 stagioni. Oggi, quasi un decennio dopo, Stefan Savic lascia ufficialmente i Colchoneros e vola in Turchia, riparte da Trebisonda, firmando un nuovo contratto con il Trabzonspor. Ad annunciarlo è il club turco stesso.

Il difensore montenegrino saluta a parametro zero l'Atletico Madrid, come riportato da diversi media spagnoli, nonostante avesse un altro anno di contratto. In Turchia l'ex centrale viola guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. In queste ore Savic è in volo verso la Turchia, pronto a cominciare la sua nuova avventura.